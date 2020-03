Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus. Dosarele ce au avut ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii au fost solutionate, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), prin sistem videoconferinta, in premiera.

- In contextul masurilor de combatere a pandemiei de COVID 19, sedintele de astazi, 30.03.2020, ale completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s au desfasurat in conditii de videoconferinta, din locatii aflate in ambele sedii…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute, joi, cererea de pensionare depusa de Cristina Tarcea, fost presedinte al Instantei supreme. Potrivit site-ului CSM, pe ordinea de zi a sedintei Sectiei se afla "cererea de eliberare din functie, prin pensionare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta unui numar…

- "Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constitutionalitatii, inainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, luni, mai multe recursuri in interesul legii, promovate de procurorul general si magistrati din Brasov. Una dintre acestea stabileste ca amenda penala se plateste, chiar daca este dublata de inchisoare cu suspendare.Citește și: SURSE - Lovitura…

- Sumele destinate platii salariilor personalului din institutiile publice, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma admiterii unui recurs in interesul legii.…