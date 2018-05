Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Partidul Social Democrat din Germania (SPD) va avea in premiera o femeie ca presedinte, dupa ce delegatii de la conferinta formatiunii care are loc la Wiesbaden au ales-o pe Andrea Nahles pentru a ocupa aceasta pozitie, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Nahles, sefa grupului social-democrat…

- Sony a facut un miliard de dolari din listarea Spotify pe bursa de la New York, a anunțat compania, potrivit Reuters.Grupul japonez a anunțat ca in trimestrul aprilie-iunie va inregistra in catastife un caștig de 986 de milioane de dolari din vanzarea unei participații pe care o

- Bursa de valori din New York (NYSE) a prezentat din greșeala compania suedeza Spotify Technology SA sub steagul Elveției. Steagul și bannerul companiei au fost etalate pe fațada NYSE cu ocazia listarii acțiunilor companiei la bursa de valori newyorkeza, transmite Vedomosti.

- Stare de soc la News York. Criza imensa pe Wall Street. Din cauza posibilului razboi comercial al SUA cu China, bursa a luat-o razna. Bursa de la New York a suferit o corecție severa in sesiunea de joi de aproximativ 3% pe fondul ingrijorarilor legate de un razboi comercial cu China. Donald Trump…

- Deprecierea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea terminand sesiunea in picaj cu 6,76 %, cel mai grav din martie 2014. Scaderea a fost antrenata de...

- Producatorii filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, vor plati guvernului american suma de 60 de milioane de dolari, ca parte a unei intelegeri dintr-o actiune judiciara in care au fost acuzati ca s-au folosit fraudulos de bani provenind dintr-un fond de stat din Malaysia.

- Marina Japoneza a numit pentru prima oara o femeie la conducerea unei flote de nave de razboi, sub comanda sa aflandu-se si cel mai mare vas militar construit de Japonia dupa Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.