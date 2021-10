Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile pentru șefia PNL a surprins faptul ca, in ultimul moment, un fost ministru apropiat al lui Orban a ales sa mearga alaturi de Cițu, dar ulterior s-a aflat și motivul. Fostul ministru de Interne din cabinetul Orban, Marcel Vela, lider al PNL Caraș- Severin, a decis pe ultima suta de metri…

- Premierul Florin Citu l-a felicitat vineri pe ministrul Tineretului si Sportului Eduard Novak pentru medalia de argint pe care a obtinut-o la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Seful Executivului a urat succes tuturor sportivilor romani aflati in competitie. „Inca o medalie pentru Romania! Felicitari,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat, marti, ca a cerut explicatii Chinei dupa ce doua sportive ale sale au urcat pe podium la ceremonia de decernare a medaliilor purtand insigne cu fostul lider chinez Mao Zedong. “Am cerut Chinei sa prezinte aceasta situatie dupa ce au aparut informatii…

- Eduard Novak (45 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, spune ca așteapta 6 medalii la Jocurile Olimpice desfașurate in aceasta perioada la Tokyo. In aceasta dimineața, delegația Romaniei a ajuns la 4 medalii dupa argintul obținut la canotaj de echipajul de dublu rame masculin (Marius Cozmiuc…

- Scrimera Ana-Maria Popescu a revenit, marți, in Romania, dupa ce a obținut medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Aceasta a transmis, in aeroport, in fața presei și oficialilor din Ministerul Sportului, ca “un loc la Jocurile Olimpice se caștiga,…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nechita a invins-o in optimile competiției, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Astfel, Nechita a a obținut…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au raportat alte noua cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care și un sportiv, informeaza DPA. Numarul total de cazuri pozitive de la Jocurile Olimpice, incepand cu 1 iulie, a urcat la 67. Luni, Comitetul olimpic ceh a confirmat ca jucatorul de…

- Bianca Andreescu anunta ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea canadiana de tenis a luat aceasta decizie „din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie”. Sportiva spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. „Visez sa reprezint Canada…