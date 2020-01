Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derularii proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacientilor cu tuberculoza din Romania. Prin acest document este aprobata metodologia…

- Prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca Guvernul taie bugetul Sanatații cu un „procent dramatic”, respectiv de 23 la suta, el subliniind ca tot sistemul va fi afectat de aceasta masura a Executivului.„In condițiile in care toate țarile europene aloca…

- Romania ramane pe primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește consumul total de antibiotice și consumul de antibiotice fara prescriptive In cadrul unei conferințe organizate de Societatea Romana de Microbiologie, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații, dedicata rezistenței la antibiotice…