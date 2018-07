PREMIERĂ în România: benzinăria dotată cu o centrală fotovoltaică Locația aleasa pentru implementarea acestui proiect a fost stația Rompetrol situata pe șoseaua de centura a Capitalei și in apropierea depozitului de carburanți al companiei din localitatea Mogoșoaia. Soluția tehnica adoptata pentru stația Mogoșoaia a vizat dotarea in principal cu o centrala electrica foltovoltaica formata din 60 de panouri (suprafața totala panouri – 141,2 mp, suprafața teren dispunere panouri – 800 mp, putere totala panouri – 21 kWp), care a fost racordata la rețeaua electrica prin intermediul postului de transformare de medie tensiune al depozitului Rompetrol. Cu o durata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

