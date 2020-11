Stiri pe aceeasi tema

- Jacinda Ardern a obtinut inca un mandat de prim-ministru al Noii Zeelande, formatiunea sa politica, Partidul Laburist, castigand alegerile parlamentare desfasurate in aceasta tara, relateaza Reuters, Xinhua si dpa.

- Partidul Maori din Noua Zeelanda vrea ca numele oficial al tarii sa fie schimbat in „Aotearoa”, pentru a face mai vizibila in viata publica limba indigenilor, potrivit New Zeeland Herald . Acelasi partid mai propune ca Wellington, capitala tarii, sa devina Te Whanganui-a-Tara, iar Christchurch,…

- In timpc e Romania se pregateste de alegeri pe masura ccazurile de Covdid 19 se inmultesc, Noua Zeelanda amana scrutinul parlamentar. Premierul Jacinda Ardern a anuntat ca alegerile parlamentare se amana pentru 17 octombrie dupa ce cazurile de infectare cu noul coronavirus au reizbucnit saptamana…