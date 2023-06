Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si fost sef al DIICOT, este cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce in luna mai a fost oprit in trafic de politistii ieseni, moment in care i-a intrebat daca stiu cine este si a amenintat totodata…

- Mai mult, la ultimele ședințe la care a participat, fostul șef al DIICOT a intrat pe ușa din spate a instituției, pentru a evita sa fie vazut. Dupa ce filmarea discuției cel puțin neprofesioniste pe care procurorul a purtat-o cu 2 polițiști care l-au oprit in trafic a ajuns in spațiul public și a generat…

- Inspectia Judiciara a anuntat, luni, ca s-a sesizat din oficiu si va efectua verificari pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii vreunei abateri disciplinare de catre procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al CSM, in timpul dialogului pe care acesta l-a purtat cu un echipaj de politie…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul dialogului dintre vicepresedintele CSM Daniel Horodniceanu si politistul care l-a oprit in trafic in judetul Iasi, conform unui comunicat transmis luni. „In urma aparitiei inregistrarii video in care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu,…

- Vicepresedintele CSM, Daniel Horodniceanu, a fost filmat amenințand echipajul de poliție care l-a oprit in trafic pentru ca a depasit fara sa semnalizeze corespunzator si pentru ca avea viteza peste limita legala. Fostul procuror-sef al DIICOT i-a intrebat pe polițisti daca stiu cu cine au de-a face…

- Instituția va verifica daca „exista indiciile savarșirii vreunei abateri disciplinare” ale procurorului Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii.„In urma apariției inregistrarii video in care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului…

- VIDEO: Vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, instrucție cu polițiștii care l-au oprit in trafic. Reacții Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, a fost surprins in imagini in timp ce era oprit in trafic de politistii dintr-o…

- Fostul șef DIICOT Daniel Horodniceanu a avut un dialog in contradictoriu cu polițiștii care l-au oprit in județul Iași pentru un control de rutina, potrivit unei filmari publicate de jurnalist.ro. Deranjat de faptul ca i s-au cerut actele la control, Horodniceanu le atrage atenția agenților ca el a…