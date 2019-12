Premieră în lume: Purcelușii din Germania au dat în judecată statul pentru sunt castrați fără anestezie Într-o premiera la nivel juridic, activiștii pentru drepturile animalelor au cerut Curții Constituționale din Germania sa interzica castrarea purceilor masculi fara anestezie, iar purcelușii au fost trecuți ca reclamanți, relateaza News.Yahoo.com.

Dureroasa procedura a devenit din ce în ce mai controversata în Europa și a fost interzisa în Suedia, Norvegia și Elveția.

Fermierii argumenteaza ca castrarea purcelușilor la câteva zile de la naștere este necesara pentru a preveni gustul și mirosul indezirabil al carnii provocate de hormonii sexuali.

Parlamentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Napoli și FC Barcelona se vor intalni in optimile Ligii Campionilor. Luni, 16 decembrie, la Nyon (Elveția) au avut loc tragerile la sorți, iar campioana Spaniei o va intalni pe vicecampioana Italiei in lupta pentru sferturile de finala ale celei mai tari competiții dintre cluburi din Europa, potrivit…

- Sesizata de o asociatie, Curtea Constitutionala germana va dezbate tema castrarii pe viu a porcilor, o practica foarte raspandita in fermele din Germania, dar contestata tot mai amplu in Europa, relateaza duminica AFP.Organizatia de protectie a animalelor PETA a depus la jumatatea lunii noiembrie…

- Un numar de 12 persoane urmarite international au fost aduse in tara in urma misiunilor desfasurate de politistii romani in ultima saptamana. Totodata, alte noua persoane urmarite au fost predate statelor care au emis mandate de arestare pe numele lor potrivit news.roPotrivit Politiei Romane,…

- Actorul american Joaquin Phoenix (45 de ani), care il interpreteaza pe Joker in filmul omonim, a fost desemnat personalitatea anului 2019 de organizatia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

- Romania va juca in semifinale cu reprezentativa Islandei. Meciul se va disputa in deplasare, pe 26 martie. In cazul unei victorii, Romania va juca finala pentru calificarea la EURO 2020 cu caștigatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. Duelul va avea loc pe 31 martie, iar tricolorii…

- Electroputere Craiova se va închide în luna decembrie, când ultimii angajati vor finaliza cea din urma comanda - reparatia unui transformator care a fost executat tot aici, în urma cu mai bine de 30 de ani, iar acum a fost adus la reparat, scrie Agepres. Electroputere, care acum…

- Aflat in capitala Georgiei, Tbilisi, Steinmeier a facut referire la asa-numita ''formula Steinmeier'' pe care a propus-o in perioada in care era ministru de externe si care incearca sa deblocheze aplicarea acordurilor de la Minsk prin organizarea de alegeri in zonele din Donbas controlate de rebelii…

- Decizie intr-o problema foarte delicata. Curtea Constituționala a Italiei da unda verde sinuciderii asistate. Ajutorul acordat cuiva sa se sinucida, in condiții de suferința intolerabila, nu este mereu o infracțiune, a decis Curtea, spre indignarea Bisericii Catolice. Parlamentul de la Roma trebuie…