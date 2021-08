Premieră în Japonia! Șef de clan yakuza, condamnat la moarte Un tribunal din Fukuoka, in sud-vestul Japoniei a condamnat la moarte pe capul unui clan mafiot, cunoscut pentru brutalitate și pentru actele de violența impotriva civililor. Ar fi prima oara cand un lider de clan sau de organizație mafiota yakuza este condamnat la moarte. Tribunalul a stabilit ca Satoru Nomura, in varsta de 74 de […] The post Premiera in Japonia! Șef de clan yakuza, condamnat la moarte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un tribunal din Fukuoka, in sud-vestul Japoniei a condamnat la moarte, pentru prima oara, pe capul unui clan yakuza, cunoscut pentru brutalitate și pentru actele de violența impotriva civililor, relateaza BBC.

- Un tribunal districtual din orașul japonez Fukuoka, pe insula Kyushu, l-a condamnat la moarte pe liderul grupului yakuza Kudo-kai, Satoru Nomura, in varsta de 74 de ani, el fiind primul șef yakuza care a primit o asemenea sentința, informeaza Hotnews . Potrivit estimarilor poliției, exista 24 de grupuri…

- Potrivit estimarilor poliției, exista 24 de grupuri de yakuza în Japonia. Kudo-kai, care este alcatuit din 280 de membri activi, nu este cel mai mare dintre ele, dar este unul dintre cele mai agresive. Membrii gruparii au fost acuzați de o serie de crime și tentative de omor asupra oamenilor de…

