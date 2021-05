Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mario Draghi a numit-o miercuri la conducerea serviciilor secrete pe Elisabetta Belloni, diplomat de cariera, prima femeie care ocupa aceasta pozitie in Italia, informeaza AFP. Elisabetta Belloni a ocupat pe parcursul carierei sale numeroase functii in cadrul ministerului italian al afacerilor…

- Multe din progresele facute in Afganistan in ultimii ani in privinta drepturilor omului si ale femeilor vor fi anulate in cazul in care talibanii vor reveni la putere in aceasta tara, se arata intr-un raport intocmit de analisti ai serviciilor de informatii ale SUA, informeaza Reuters.

- Comunitatea americana de informatii nu ttie cu exactitate cand si cum s-a transmis pentru prima oara coronavirusul SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, a afirmat miercuri sefa serviciilor de informatii din SUA, Avril Haines, potrivit Reuters.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere intervenția seviciilor secrete dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Incidentul s-a produs in weekend, in centrul Chișinaului. Judecatorul s-a refugiat in Republica Moldova in urma cu cinci ani și a solicitat azil politic. El este…