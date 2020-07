Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient in stare grava, infectat cu SARS-CoV-2, a primit tratament cu ozon. Procedura care reprezinta o premiera pentru Spitalul Judetean din Galati a fost realizata cu ajutorul unui aparat modern. Echipamentul a fost cumparat in urma unui proiect international si a fost instalat la Secția ATI.Medicii…

- Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud a raportat, marti dupa-masa, un nou deces cauzat de COVID-19, la un pacient care era internat de 12 zile la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta.Potrivit datelor comunicate de Prefectura, pacientul, un barbat de 59 de ani, a fost…

- V.Stoica 123 de cazuri confirmate de coronavirus in Prahova, de la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana ieri, in creștere lenta in ultima saptamana, insa, cu toate acestea, doar 0,16 dintr-o mie de prahoveni au fost confirmați cu acest nou virus. Prahova ramane astfel printre județele in care noul…

- Doua femei infectate cu virusul COVID-19 au nascut la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani, iar alte cinci, in diverse stadii ale sarcinii, au beneficiat de ingrijiri medicale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Astazi 30.04.2020 a intrat in dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea aparatul de testare Real Time PCR CFX96 (valoare 158.209,31 lei) precum si extractorul automat EX MATE 32 PLUS (valoare 49.340,89 lei) achizitionate de spital cu fonduri de la Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean Valcea.…

- O femeie de 49 de ani din Nasaud, depistata pozitiv cu Covid 19, a decedat miercuri dimineața in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Bistrița-Nasaud. Acesta suferea de alte afecțiuni pulmonare. Femeia a fost internata pe data de 9 aprilie in Spitalul Județean de Urgența Bistrița-Nasaud,…

- Un cadru medical de la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea a fost confirmat cu COVID-19, iar Directia de Sanatate Publica a declansat o ancheta epidemiologica si au fost recoltate 19 probe de la personalul din sectie, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului…