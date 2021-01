Premieră: Google va plăti direct instituțiile de presă din Franța Google a acceptat sa plateasca redacțiile și site-urile de știri, daca le folosește informațiile, potrivit Legii franceze a drepturilor de autor. Aceasta constituie o premiera in Europa. Alianța presei de informație generala, care a obținut acordul, spune ca este un inceput pentru remunerarea editorilor de catre platformele digitale care le preiau articolele. Potrivit Radio Romania Actualitați, plata se va face in funcție de mai multe criterii, intre care: contribuția la difuzarea de informații, volumul zilnic de publicații și publicul care acceseaza informația pe internet. Negocierile s-au derulat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

