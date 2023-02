Sambata, 18 februarie, sala de sport din Balaceanca a gazduit o competiție sportiva inedita pentru locuitorii comunei Cernica: prima ediție a turneului de table/backgammon Cernica Open. Inițiativa organizarii acestui turneu i-a aparținut președintelui Clubului Sportiv Cernica, Cristian Manea și s-a bucurat de sprijinul nemijlocit al Federației Romane de Table/Backgammon. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 640, ediția print Fara doar și poate, tablele sunt unul dintre cele mai populare jocuri in randul barbaților, mai ales. Aproape ca nu exista un loc cum ar fi, de exemplu, in parc, in spatele…