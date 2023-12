Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal - West Ham United, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 28 decembrie, de la ora 22:15, pe Emirates Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Nottingham Forest a obtinut o victorie surprinzatoare marti, in prologul etapei a 18-a din Premier League, dupa ce a invins in deplasare, cu 3-1, pe Newcastle United. Gazdele au deschis scorul, in minutul 23, din penalty, prin Alexander Isak, insa „padurarii” au marcat trei goluri prin Chris Wood (45+1,…

- Manchester United, care are un sezon slab, a cedat sambata cu scorul de 2-0 pe terenul lui West Ham United, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Angliei.Golurile au fost marcate in doar sase minute, de Jarrod Bowen (minutul 72) si Mohammed Kudus (78). Rezultatul pune si mai…

- Atacantul brazilian Gabriel Jesus si mijlocasul norvegian Martin Odegaard, reveniti de la meciurile echipelor lor nationale, sunt apti de joc pentru Arsenal Londra in partida de sambata cu Brentford din Premier League, a indicat antrenorul "tunarilor", Mikel Arteta, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Jesus…

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Burnley, in etapa a 12-a din Premier League. Arsenal a egalat la puncte pe Manchester City. Liderul campionatului.Arsenal a cautat golul toata prima repriza, dar l-a gasit tarziu, in minutul 45+1, cand Leandro Trossard…

- Echipa engleza Wolverhampton a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia londoneza Tottenham, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a din Premier League. Gazdele au marcat cele doua goluri in prelungirile reprizei secunde.Tottenham a inceput perfect meciul de pe stadionul Molineux si…

- Echipa engleza Chelsea a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 0-2, in fata gruparii Brentford, intr-un meci din etapa a 10-a a Premier League.Prima repriza a infruntarii de pe Stamford Bridge s-a terminat fara gol marcat, dar oaspetii au deschis scorul in partea secunda. Ethan Pinnock a inscris,…

- Echipa engleza Aston Villa a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-1, echipa West Ham United, intr-un meci din etapa a 9-a a Premier League.Douglas Luiz a inscris o dubla pentru Aston Villa, in minutele 30 si 51, iar gazdele au luat conducerea pe Villa Park, conform News.ro. West Ham a…