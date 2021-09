Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Tottenham Hotspur a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Zaha ’76 (penalti) si Edouard ’84, ‘90+3. Citește și: RAPORT BOMBA privind…

- Tottenham a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Watford, in etapa a III-a a campionatului englez Premier League, informeaza News.ro. Echipa antrenata de portughezul Nuno Espirito Santo s-a impus prin golul marcat de sud-coreeanul Son Heung-Min, in minutul 42.…

- Manchester City a reusit al doilea sau festival ofensiv consecutiv in campionatul de fotbal al Angliei, impunandu-se cu 5-0 in fata "lanternei rosii" Arsenal Londra, sambata seara pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 3-a. "Cetatenii", care au invins-o in etapa trecuta cu acelasi scor pe Norwich,…

- Manchester City, campioana en titre din Premier League, a invins-o cu 5-0 acasa pe nou-promovata Norwich City, intr-un meci disputat sambata in etapa a 2-a. Invinsa in prima etapa de Tottenham (0-1), echipa antrenata de Pep Guardiola si-a surclasat modestul adversar. Unul din goluri a fost marcat de…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Jota ’19 si Mane ’69.Citește și: Dosarul de CORUPȚIE in care Viorel Hrebenciuc a primit deja trei ani…

- Chelsea Londra, campioana Europei, a debutat cu o victorie clara, 3-0 cu Crystal Palace, in primul sau meci din etapa de debut a campionatului englez de fotbal Premier League. Chelsea s-a impus prin golurile marcate de Marcos Alonso (27), Christian Pulisic (40) si Trevoh Chalobah (58).…

- ​Liverpool a învins, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Norwich, într-un meci din prima etapa a campionatului Angliei.Golurile "cormoranilor" au fost marcate de Jota ('26), Firmino ('65) și Salah ('74).Au mai avut loc sâmbata:Manchester…