- Astazi avem meciuri de top in Premier League, dar și in cupele din Italia și Germania, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! style="text-align:justify;" Liverpool – Manchester United (ora 22:00) cota 1.45 style="text-align:justify;" Derby-ul Angliei se joaca in aceasta seara, iar cele…

- Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul lui Manchester City, a prefațat derby-ul pe care echipa sa il va juca cu Liverpool, in etapa #32 din Premier League. Manchester City - Liverpool se joaca pe 10 aprilie, de la ora 18:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport. Derby-ul…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 4-a din play-off și play-out. Etapa a 4-a va incepe vineri, pe 8 aprilie, de la ora 17:30, la Clinceni, cand Academica primește vizita celor de la Chindia Targoviște și va fi inchisa luni, 11 aprilie, de la ora 21:00, cu duelul FCSB - FC…

- Miliardarul rus Aleksei Mordasov, cel mai bogat om din Rusia, a demisionat miercuri din consiliul de supraveghere al TUI, numarul unu mondial in turism.Oligarhul este principalul acționar firmei germane de turism și a renunțat dupa ce a fost sanctionat de catre Uniunea Europeana (UE), ca represalii…

- Fanii lui Donny van de Beek l-au transformat pe acesta in “Mr. Saxobeat” al Alexandrei Stan. Fostul mijlocaș al lui Manchester United, Donny van de Beek, a acceptat de curand sa se alature clubului Everton din Premier League, fiind imprumutat pana la sfarșitul sezonului. Noii lui fani, suporterii de…

- Fostul capitan și manager al lui Chelsea, Frank Lampard, il inlocuiește pe Rafa Benitez și va debuta sambata, in Cupa, cu Brentford. A semnat un contract valabil pana in iunie 2024. Aproape 12 luni a stat pe bara Frank Lampard, 43 de ani. Fostul legendar capitan al londonezilor și-a gasit echipa in…

- Frank Lampard este pe cale sa devina noul antrenor al lui Everton, dupa ce conducatorii gruparii din Liverpool i-au oferit fostului mijlocas al nationalei Angliei postul ramas vacant dupa demiterea lui Rafa Benitez, relateaza BBC.Lampard, în vârsta de 43 de ani, este liber de contract…

- Fanii lui Everton au protestat impotriva posibilei alegeri a portughezului Vitor Pereira ca succesor al tehnicianului spaniol Rafael Benitez, demis saptamana trecuta din cauza rezultatelor slabe din Premier League, transmite EFE, citat de Agerpres. Everton ocupa locul 16, la doar patru puncte de…