- FC Liverpool a obtinut a 10-a victorie in primele 11 etape ale campionatului de fotbal al Angliei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Aston Villa, intr-o partida disputata sambata. "Cormoranii" au tremurat insa serios pentru acest succes, pe care l-au obtinut in ultimele minute ale partidei…

- Liverpool a fost condusa pe teren propriu de Tottenham înca din minutul doi, dar cormoranii au fost cei care la final au obținut cele trei puncte. Echipa lui Klopp s-a impus cu 2-1, grație golurilor marcate de Henderson și Salah (penalty) în repriza secunda. În alta partida a serii,…

- ​Liverpool continua cursa impecabila spre titlul din Premier League. "Cormoranii" s-au impus cu 2-1, pe teren propriu, împotriva celor de la Leicester și au adunat 24 de puncte dupa primele opt etape (victorii pe linie).Echipa lui Klopp a deschis scorul prin Mane în minutul…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0,echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei potrivit news.roGolul a fost marcat de Wijnaldum, in minutul 70. Partidele Bournemouth – West Ham, Aston Villa - Burnley, Chelsea – Brighton,…

- Echipa FC Liverpool a obtinut a sasea victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Angliei, impunandu-se cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei Chelsea Londra, duminica seara, in derby-ul etapei a 6-a din Premier League. Golurile au fost marcate de Trent Alexander-Arnold (14) si Roberto…

- ​West Ham United s-a impus cu scorul de 2-0, duminica, pe teren propriu, împotriva formației Manchester United, și a urcat pe locul al patrulea în Premier League.Yarmolenko '44 și Cresswell '84 au adus victoria gazdelor. Aici poți vedea cele doua reușite.Aceasta este…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Norwich City, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Angliei, scrie news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Abraham ‘3, ’68 si Mount ’17. Pentru Norwich au inscris Cantwell ‘6 si Pukki…

- ​Atacantul Florin Andone a marcat un gol pentru formatia Brighton în meciul cu Watford, scor 3-0, din deplasare, din prima etapa din Premier League, informeaza News.ro.Andone a intrat pe teren în minutul 64 si a marcat în minutul 65.Celelalte goluri au fost marcate de Doucoure…