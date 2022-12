Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Elevi din Buzau, premiați de Politehnica din București pentru ingeniozitate tehnica. Cu ce s-au remarcat buzoienii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un colector solar realizat de elevii Liceului Tehnic din Buzau in cadrul activitaților desfașurate la Cercul de electronica din școala…

- Zeci de mii de cai putere, motoare turate la maximum, fum, miros de cauciuc si adrenalina la etapa finala a Campionatului National de Drift din Bucuresti. In lupta pentru mare titlu sunt 70 de piloti inarmati cu peste 35.000 de cai putere. Marele favorit este chiar bucureșteanul Radu Moise. The post…

- Rugbistii juniori de la CSM Constanta si-au intrat „in paine”. Echipele de pe litoral evolueaza in Campionatele Nationale U20 si U18, iar in acest debut de stagiune au avut parte de adversari puternici, in fata carora au evoluat cu mult curaj. Teribila infruntare de forte pe stadionul „Florea Dumitrache”…

- Copiii Vibe Dance Studio Buzau, care sunt la nivelul competitional de „Clase”, s-au numarat printre protagonistii Campionatului National de Dans Sportiv de la Baia Mare, unde au cucerit doua titluri nationale. La Clasa Hobby 10-11 ani, perechea formata din Darius Tirlea si Isabela Popa s-a clasat pe…

- Nicolae Valentin Bordianu, in varsta de 34 de ani, locuiește in București și este luptator de kickboxing. Concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau culinar. Valentin Bordianu are o poveste impresionanta de viața, iar concurentul a fost garda…

- Locul III pentru Politehnica la Gura Humorului Evoluand la Gura Humorului in cadrul etapei a II-a a Campionatului National, echipa de rugby in VII CS Politehnica Iasi, pregatita de Mihai Stuparu si Ioan Iftode aa avut o evolutie mai buna decat in prima etapa desfasurata cu o saptamana in urma la Iasi,…

- Pe circuitul Motorpark Romania, de la Adancta, județul Ialomița, a avut loc la finalul saptamanii trecute ultima etapa a Campionatului Național de Automobilism Tome Attack ROTAC. Ca la fiecare etapa, sportivii campineni de la Motors House Racing au urcat din nou pe podium, atat in clasamentul de etapa,…

- Pe circuitul Motorpark Romania, de la Adancta, județul Ialomița, a avut loc la finalul saptamanii trecute ultima etapa a Campionatului Național de Automobilism Tome Attack ROTAC. Ca la fiecare etapa, sportivii campineni de la Motors House Racing au urcat din nou pe podium, atat in clasamentul de etapa,…