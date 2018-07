Premiantele fotbalului amator din judeţul Prahova: Sportul Câmpina Marian Dima, Marcel Marin A castigat Liga B Prahova – Seria Sud, cu 72 de puncte (3 mai mult decat AS Romanesti) si, implicit a promovat in Superliga Prahova. La al treilea an de la existenta, Sportul Campina reprezinta „pasul inainte” facut de al doilea municipiu al judetului Prahova, unul in care, clar, ar fi loc de mult mai mult fotbal! Traditia, posibilitatile orasului, toate obliga! Sportul Campina s-a infiintat acum trei ani si, dupa ce in primul an de existenta, in Liga C, a si promovat un esalon, in cel de-al doilea an a ocupat locul 4 in Liga B, pentru ca acum sa reuseasca sa “scape”… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

