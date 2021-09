Prelungirea vârstei de pensionare, doar cu acordul angajatorului Persoanele care doresc sa lucreze pana la varsta de 70 de ani o pot face doar daca și angajatorul este de acord. Inițiativa legislativa aparține deputatei Oana Silvia Toiu (susținuta de colegii din USR-PLUS) și amendeaza Proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc condițiile de pensionare (L229/2021), inițiat de Guvern. Documentul se afla in prezent in dezbaterea Comisiei pentru munca, familie și protecție sociala a Senatului. Referitor la dispozițiile din forma Guvernului, potrivit carora „persoanele care iși desfașoara activitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

