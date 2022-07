Preliminariile Europa Conference League: Vllaznia Shkoder - Universitatea Craiova, echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

Fotbaliștii de la CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi prima manșa din turul 2 preliminar al Conference League.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a efectuat doua schimbari fata de prima mansa in formula de start pentru meciul cu Piunik Erevan, care va avea loc miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor…

Echipele Inter Turku si Vikingur au obtinut victorii la limita, miercuri, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa Conference League la fotbal, potrivit Agerpres.

FIFA a decis ca echipele calificate pentru turneul final al Cupei Mondiale Qatar 2022 sa poata trece pe foaia de meci 26 de jucatori, in loc de 23, noteaza news.ro.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a anuntat, marti seara, pe pagina sa de Facebook, transferul fundasului brazilian Raul Silva, care a semnat un contract valabil pe o perioada de 2 ani.

Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, va incepe cu obisnuitul sau sistem 3-5-2 in finala competitiei de fotbal Europa Conference League, cu Feyenoord Rotterdam, miercuri seara, pe Arena Kombetare din Tirana, anunța agerpres.

Antrenorul principal al formatiei FC Botosani, Mihai Ciobanu, considera ca echipa sa a avut noroc in ceea ce priveste participarea la barajul pentru un loc in Europa Conference League la fotbal, cu Universitatea Craiova, dupa ce Rapid a pierdut in ultima etapa a play-out-ului, cu CS Mioveni, conform…

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe incepe cu cea mai buna formula a sa finala Cupei Romaniei la fotbal cu FC Voluntari, joi seara, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala.