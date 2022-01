Doi adulti si un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce prelata care acoperea terasa unui restaurant din Sinaia s-a prabusit sub greutatea zapezii. Salvatorii din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin duminica dupa-amiaza pentru degajarea unei terase care s-a prabusit, surprinzand mai multe persoane. Potrivit ISU Prahova, prelata terasei a cedat […] The post Prelata terasei unui restaurant din Sinaia s-a prabușit din cauza zapezii. Doi adulți și un copil, preluați de SMURD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…