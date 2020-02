Pregătiri pentru orice scenariu bombă în Copou Inclusiv studintele membru acolo, babaet, un baiat de la FEAA, membru care, se cam stie, e absolut decorativ in comitie. Hmm, noua nu ne prea miroase a bine, asta ca Dodorel pare a fi pregatit pentru absolut orice scenariu... Adicatelea, oare si pentru ala cu parlamentare&locale in aceeasi zi? Doua nume pe lista scurta de la Iasi: madama si madamul Apropo de planuri nasoale la partidoiul iesean, de care va povesteam si ieri: stiti care e unul din cele mai discutate scenarii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scenariu-bomba despre pensii lansat chiar de fostul ministru al Muncii. Marius Budai spune ca daca ar fi organizate alegeri anticipate in aceasta primavara, majorarea pensiilor din septembrie ar putea fi blocata.

- Trasee de tramvai: – traseul 3: Gara – Centru – Targu Cucu – Tatarasi – Dancu – 2 unitati; – traseul 6: Dacia – Gara – Str. Bacinschi – Centru – Targu Cucu – 2 unitati; – traseul 7: Canta – Gara – Centru – Targu Cucu – T. Vladimirescu – Baza 3 – 2 unitati; – traseul 9: Copou – Centru – Targu Cucu –…

- Chestorul Catalin Ionita din MAI a fost informat oficial in luna octombrie ca Vladimir Plahotniuc, cercetat in Republica Moldova intr-un dosar de spalare de bani, a fost identificat in zona Copou din Iasi - Deutsche WelleSeful directiei Generale Anticoruptie din MAI, chestorul Catalin Ionita,…

- Scenariu bomba luat in calcul de Guvernul Orban. Creșterile de pensii angajate de fostul guvern PSD vor ramane la stadiul de promisiuni, anunța Antena 3. Jurnaliștii postului au aflat, pe surse, ca Guvernul Orban ia in calcul sa creasca punctul de pensie cu doar 100 sau 150 de lei in 2020, valoare…

- Cel putin 10.000 de persoane, inclusiv romani, au fost evacuate din centrul orasului Torino, Italia, duminica, dupa ce autoritatile locale au descoperite o bomba neexplodata de 500 de kilograme, din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza observator.tv. Bomba a fost lansata in perioada razboiului de armata…

- EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 TURUL 2. Cu mai puțin de trei ore inaintea inchiderii urnelor in Romania, PSD și PNL stau cu ochii pe datele din teren. Iar daca la unii e bucurie, la alții cifrele arat...

- Mesajul "#Demisia, Tudorel" a fost imprimat pe zidurile din jurul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unde rector este fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Astfel de mesaje au aparut in cartierele Copou, Independentei, Rapa Galbena si in zona caminelor Universitatii din Iasi, potrivit…

- Informație bomba. Președintele Klaus Iohannis a folosit un membru CNA in campania sa pentru alegerile prezidențiale, deși legea ii interzice acest lucru. Fostul liberal Alexandru Kocsis s-a implicat in alegerea firmelor de internet care fac campania lui Iohannis și ca ia parte la strategia digitala…