Stiri pe aceeasi tema

- Timpul alaturi de cei dragi este mai prețios decat cel petrecut in bucatarie. Așa ca mulți au renunțat sa mai stea ore intregi sa pregateasca masa festiva de Craciun. In schimb, firmele de catering nu se plang chiar daca programul este unul incarcat in aceasta perioada.

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun, astfel ca pregatirile sunt in toi. Iesenii pot cumpara pomi de Craciun de diferite marimi, adusi din import sau autohtoni, la preturi cuprinse intre 50 si 350 lei, in functie de inaltime si categoria din care fac parte. „Nu se poate, nene, si ieftin, si bun" In…

- Prețuri piperate la targurile de Craciun cu produse specifice. De ce profita comercianții Poftesti? Platesti! Este din pacate regula de baza in aceste zile, cand daca nu te pricepi sa iti faci singur carnati sau caltabosi, dai in targurile de profil mult mai mulți bani decat ar fi cazul. Clienţii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are in vizor Targurile de Craciun si a inceput prin consilierea operatorilor economici care desfasoara activitate in cel mai mare targ de Craciun din Bucuresti, respectiv Piata Constitutiei.Azi, 11 decembrie 2019, 200 de operatori economici au fost…

- Targurile de Craciun sunt frecventate de mii de persoane in fiecare zi, insa oamenii care ajung acolo ar trebui sa fie foarte atenți, intrucat unii dintre comercianți vand la suprapreț produse cumparate din supermarket și susțin ca sunt BIO, facute chiar de ei.

- Masa traditionala de Craciun e de multe ori o pacaleala! O spun chiar patronatele din industria alimentara, care avertizeaza: in targurile de sezon, exista comercianti care vand la suprapret mezeluri cumparate din supermarket, desi spun ca le-au facut chiar ei.

- Ristorante del Ponte organizeaza masa festiva in seara de Craciun. Bucatarii vor pregati feluri de mancare tradiționale pentru o atmosfera Post-ul Craciun la Del Ponte! Masa festiva cu bunatați tradiționale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentantii Romsilva sustin ca si anul acesta preturile de vanzare pentru pomii destinati sarbatorilor de iarna variaza in functie de inaltime si categoria din care fac parte. Aceștia au raportat un numar de 40.000 de pomi, dintre care 26.000 sunt brazi iar 14.000 sunt molizi, cu preturi intre 15…