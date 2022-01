Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban intentioneaza sa se intalneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la inceputul lunii februarie anul viitor, a anuntat, joi, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

- Rusia a dat de ințeles in mod clar, in contextul garanțiilor de securitate pentru țara, ca mișcarea NATO in continuare spre est este inacceptabila, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Amintim ca liderul de la Kremlin și președintele american Joe Biden au purtat discuții inchise pe 7 decembrie.…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Kremlinul a anunțat luni ca analizeaza mai multe variante de contra-actiuni ale Rusiei în cazul în care NATO va amplasa arme lânga frontiera rusa dupa ce a fost întrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare ruse în Belarus, informeaza TASS și Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Cozi s-au format luni în fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19, în conditiile în care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se înregistreze în prealabil, pe fondul…