Pregătiri intense pentru salvatorii montani Angajații, voluntarii și aspiranții Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj au avut parte de trei zile de pregatiri intense pe domeniul schiabil Buscat. „Pe parcusul a trei zile, angajații, voluntarii și aspiranții Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj au efectuat, pe domeniul schiabil Buscat, in cadrul pregatirii continue specifice salvatorilor montani, exercițiile pentru perfecționarea tehnicilor de salvare a victimelor care s-au accidentat pe partii sau in afara lor. Importanța acestor exerciții e data de faptul ca, din cauza temperaturilor scazute și a riscului… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

