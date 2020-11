Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat a abordat in cursul zilei de marți mai multe probleme legate de pandemia de COVID-19. Printre acestea s-a numarat și modul in care romanii vor alege sa petreaca sarbatorile de iarna. In ciuda tuturor restricțiilor impuse de autoritați, Raed Arafat avertizeaza asupra pericolelor…

- Coronavirusul a dat peste cap planurile operatorilor de turism din Laponia, dar aceștia s-au repliat și au gasit soluția pentru ca cei mici sa il poata intalni pe Moș Craciun la el acasa și in acest an: Moș Craciun in spatele plexiglasului, elfi care poarta maști de protecție, plus lipsa grupurilor…

- Industria ospitalitații de la noi a fost puternic lovita de pandemia numita COVIT 19. Au trecut mai bine de opt luni de la declanșarea epidemiei și, in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, nu a fost implementata nicio masura concreta care sa-i ajute pe cei din…

- Cosultatul politic Cozmin Gușa considera ca atentatele din Europa, dar și situația extrem de tensionata din SUA vor genera un val de ura la nivelul intregii lumi. Gușa susține ca exista pericolul unui razboi civil in SUA, iar asta pentru ca alegerile prezidențiale au generat o ruptura in societatea…

- "Ne dorim ca primele 500 de paturi ca fie disponibile pentru pacienti inainte de sfarsitul saptamanii", a declarat seful cancelariei premierului polonez, Michal Dworczyk, pentru postul Radio Zet. Spitalul, care va fi instalat in spatiul de conferinta al stadionului, va avea in jur de 50 de…

- ”Cele mai recente estimari ne spun ca aproximativ 10% din populația globala ar fi fost infectata cu acest virus”, a declarat Mike Ryan, expert al OMS in situații de urgența. Oficialul a mai precizat ca procentul persoanelor infectate variaza in funcție de țara și de mediul in care traiesc, urban sau…

- VEȘTI EXCELENTE: Proiectul finanțat prin FONDURI EUROPENE pentru dezvoltarea turistica din Ocna Sibiului va reda stațiunii stralucirea de altadata! Cunoscuta ca Litoralul Ardealului, stațiunea Ocna Sibiului este prin frumusețea zonei și prin zestrea lacurilor sale de poveste, unul dintre locurile cu…

- Daca anul trecut l-a detronat și pe Ștefan Banica Jr. (cel mai popular artist ca numar bilete vandute la spectacole dedicate Craciunului, in lunile decembrie din fiecare an), Hrușca vine cu o pofta de colindat mare, insa nu prea are pe unde sa se desfașoare. Pe fondul incertitudinii legata de eventuale…