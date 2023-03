Pregateste-te sa dansezi: Mahalo lanseaza High Life, o noua piesa captivanta

Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling vine, de fiecare data, cu povești muzicale surprinzatoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și daruirea artistica incontestabile. Așa se intampla și de aceasta data cu „Tu nu vezi cerul”, o piesa de o sensibilitate aparte, scrisa de Andrei Tudor…

- INNA lanseaza My Crystal Nails. Cum suna noua piesa! VIDEO Anul a inceput in forța pentru INNA cu lansarea primei parți a albumului “Just Dance” care include 6 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp in care a stat izolata in Dance Queen’s House in cadrul celei mai lungi sesiuni, aflata la…

- Publicul va asculta Albastru in cadrul Night Tours Art Safari, acolo unde artistul va susține pe 3 martie un concert. Piesa vorbește despre regasirea in privirea persoanei iubite, o experiența unica și emoționanta care te va pune pe ganduri. Albastru surprinde naturalețea și stilul caracteristic artistului…

- Kontor lanseaza șase piese noi la final de saptamana. Cu elemente unice care prezinta creativitatea și diversitatea genului dance-electronic, fiecare piesa este o experiența in sine. De la sound-uri familiare și pana la mesaje care te fac sa visezi, intra și tu in calatoria muzicala care sa-ți cucereasca…

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single “Iarta-mi vina” care a luat nastere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colt emotional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- “Doar Justin Bieber a mai folosit aceste efecte luminoase animate intr-un videoclip” In luna iubirii, Balkanika Records va propune o noua colaborare muzicala ce te duce cu gandul la Bollywood și la starurile muzicii de acolo. Este vorba despre Alex EGY & JENNI, care au mai colaborat impreuna și o vor…

- DJ Manda, cunoscut pentru super piesele pe care le produce, dar și pe care le mixeaza la cele mai tari petreceri din toata țara, vine cu un cantec remarcabil intr-o colaborare cu talentata Dominique. Pentru MANDA piesa este a doua lansare de la inceputul anului, dupa ce la jumatatea lunii ianuarie a…

- Mahalo, TwoWorldsApart and Thutmose lanseaza, sub indrumarea Armada, „Feelin’ Down”, o piesa asemeni unei ode catre acea persoana speciala care te poate scoate din orice impediment și care, in cele din urma, te ajuta sa privești din nou cu optimism catre viitor. „Feelin’ Down” este o piesa care combina…