- Dinamo are doua meciuri la Oradea: cu FC Bihor (vineri, in Cupa Romaniei) și cu UTA (luni, in Liga 1). Elevii lui Ovidiu Burca vor ajunge de joi acolo ți se vor antrena in oraș in perioada respectiva. Antrenorul roș-albilor lupta pe cele doua fronturi cu garnituri diferite Dinamo parcurge o perioada…

- Vanzarile pachetelor de vacanta in 2023 sunt aproape de nivelul de dinainte de pandemia de Covid-19, conform afirmatiilor reprezentantilor mai multor agentii de turism, chiar daca preturile „au explodat” comparativ cu 2019. Sunt chiar si cazuri in care vanzarile au crescut cu 200% in acest an fata de…

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, se pregatește sa scrie istorie și in 2024 cu o alta ediție memorabila.Cea de-a noua ediție a magiei UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume, va avea loc in perioada 8-11 august 2024, in Cluj-Napoca. Festivalul UNTOLD…

- Cea de a noua editie a magiei UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume, va avea loc in perioada 8 11 august 2024, in Cluj Napoca.Festivalul UNTOLD isi va deschide portile universului sau magic in perioada 8 11 august pentru sute de mii de fani si pentru cei mai mari artisti nationali…

- Anumite state europene au cerut excepții cand vine vorba despre importurile de gaz rusesc, insa este o greșeala, a declarat premierul Marcel Ciolacu intr-un interviu pentru publicația austriaca DerStandard. Acesta crede ca ar fi corecta interzicerea completa a gazului rusesc in statele UE, chiar daca…

- Pregatește-te! Atat Venus, cat și Mercur vor fi retrograde in aceasta luna. Reguli de urmat pana in septembrieNu numai ca romantica Venus este retrograda pentru intreaga luna august, dar pe 23, Mercur se alatura brigazii retrograde, returand prin Fecioara pana pe 15 septembrie.Vestea buna este ca nu…

