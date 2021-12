Preferi cafeaua amară și ciocolata neagră? Ce spune asta despre genele tale Preferi cafeaua fara zahar? Atunci probabil ca iți place și ciocolata neagra, amara, potrivit unor noi cercetari care identifica o baza genetica pentru acele preferințe. In acest caz, felicitari – ești norocosul caștigator al unei trasaturi genetice care iți poate oferi o șansa in plus la o sanatate buna, potrivit cercetatorului Marilyn Cornelis, profesor asociat de medicina preventiva la Northwestern University Feinberg School of Medicine, citat de CNN . Studiile arata ca, in cantitați moderate – intre 3 și 5 cani pe zi – cafeaua neagra scade riscul de apariție a anumitor boli, inclusiv Parkinson,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au anuntat ca au descoperit un embrion de dinozaur perfect conservat. Acum aproape 70 de milioane de ani, acesta se afla pe punctul de a iesi din ou, la fel ca un pui de gaina, dar nu s-a mai intamplat.

- Polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. In fapt, la data de 05 decembrie, la ora 17.21, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei din municipiu, au procedat la oprirea unui autoturism…

- Oamenii de știința din China au fost puși pe jar de o descoperire facuta de roverul Yutu 2 care exploreaza Luna și care, potrivit unei publicații chineze de știința afiliata CNSA (Programul Spațial Național din China), a gasit o „cabana misterioasa” pe fața îndepartata a Lunii.Integral…

- In urma cu aproape 20 de ani hunedoreanul Mihai Balan parasea Hunedoara pentru una dintre cele mai cochete dintre țarile nordice, pentru studii universitare. Nu s-a dat la o parte de la muncile “de jos”, deloc dificile, pentru a se intreține singur pe perioada anilor de master, care l-au dus inspre…

- „Ieri a avut loc la sediul PSD intalniri cu principalele organizații sindicale, asociații de elevi, de parinți, studenți și cadre didcatice, preuniversitare și universitare și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.Au fost intalniri la care am avut o mare satisfactie pentru ca oamenii vor sa știe cum…

- Oamenii „schimba anatomia” animalelor salbatice. Braconajul pentru fildes a dus la apariția elefantilor fara colti. Este vorba despre o mutație genetica din ce in ce mai frecventa la unele animale, conform Mediafax. Cercetatorii au descoperit ca braconajul de fildes de-a lungul deceniilor…

- Dezbaterea veche de zeci de ani privind posibilitatea ca deodorantele sa duca la aparitia cancerului la san a fost reaprinsa in comunitatea stiintifica odata cu publicarea a doua noi studii. In timp ce unele studii din trecut au afirmat ca nu exista nicio legatura intre aluminiul utilizat…