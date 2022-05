Preferă să distrugă cultura de căpșune, decât să vândă fructele. “Nu există altă cale” In acest an, capșunele nu sunt deloc o afacere buna pentru fermieri din Germania, care prefera sa distruga cultura, decat sa trimita fructele la piața. La fel ca și la noi, producatorii nemți spun ca de vina pentru aceasta situație este marfa ieftina venita din strainatate. In zona Munsterland, de exemplu, fermieri au decis sa nu mai recolteze producția, preferand chiar sa o distruga, pentru a face loc altor culturi, in speranța ca vor mai recupera astfel din pierderi, potrivit ZiarulRomanaesc.de . „Ei spun: trebuie sa livrați. Dar nu livrez. Prefer sa distrug cultura”, spune Rahmann. Pierde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

