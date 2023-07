Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare a bazinului descoperit din cadrul Complexului Sportiv ”Lascar Pana” Baia Mare au fost finalizate, iar incepand de astazi acesta este deschis publicului. La deschiderea oficiala a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Doru Lazar. In aceasta baza sportiva…

- FOTO: Un nou parc urmeaza sa fie amenajat in curand in Sebeș. Zone pentru practicarea sportului in aer liber, spații verzi și alei Pe un teren in suprafața de peste 3.800 mp din municipiul Sebeș se va amenaja un nou parc, printr-o investiție de 1,4 milioane de lei. Spațiu public urban va avea zone destinate…

- Miercuri, 21 iunie 2023, cu incepere de la ora 11:00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a efectuat o vizita la Schitul „Schimbarea la Fața” din Municipiul Baia Mare. Au fost prezenți parintele arhidiacon Teodosie Bud – consilier economic eparhial, domnul arhitect Dorel…

- Primaria Municipiului Alba Iulia și AMC Racing, in colaborare cu Federația Romana de Automobilism Sportiv, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, organizeaza un eveniment automobilistic de anvergura internaționala, cuprinzand un circuit de raliu urban, etapa a Campionatului Național Super…

- 2-3 iunie 2023| RESTRICȚII in trafic in Alba Iulia, pentru Campionatul Național Super Rally 2023: Ce strazi vor fi inchise traficului RESTRICȚII in trafic in Alba Iulia, pentru Campionatul Național Super Rally 2023: Ce strazi vor fi inchise traficului In perioada 2-3 iunie 2023, Alba Iulia va fi kilometrul…

- In perioada 26-28 Mai 2023 la sala de sportului din orașul Cavnic se va desfașura prima ediție a evenimentului Mineral Expo-2023. Evenimentul este organizat de Asociația Mineral Expo și Centrul Cultural Turistic și Sportiv „Pintea Viteazul” Cavnic cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, Prefectura…

- Noaptea Muzeelor, manifestare devenita deja tradiție, este marcata anul acesta sambata, in data de 13 mai, iar muzeele din subordinea Consiliului Județean Maramureș au pregatit o serie de activitați speciale pentru vizitatorii care le vor trece pragul in aceasta zi dedicata culturii. Ca in fiecare an,…

- Consilierii județeni se intalnesc joi, 4 mai, intr-o ședința extraordinara care va avea pe ordinea de zi trei proiecte de hotarare. Unul dintre ele vizeaza reabilitarea strazilor Europa și Dumbravei din Baia Mare. ”Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat intre UAT Județul Maramureș,…