- In judetul Neamt au fost cazati 149 refugiati de la inceputul crizei umanitare din Ucraina, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, prefectul Adrian-Vasile Nita. Acesta a subliniat ca majoritatea acestora au ramas cel mult doua nopti in judet. ‘Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a generat valul…

- Peste 550 de persoane din Ucraina au fost cazate, in ultimele 24 de ore, in centre temporare si au la dispozitie alimente, apa, produse de igiena, bunuri de stricta necesitate, dar li se ofera si asistenta medicala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In Timisoara sunt pregatite pana acum 12 gradinte si scoli particulare pentru a deveni centre de zi pentru copiii si tinerii refugiati din Ucraina. La nivel national 160 de centre de zi in care pot fi acomodați peste 1.300 de copii și tineri refugiați din Ucraina a fost pregatita pana acum de Asociația…

- Pe teritoriul Eparhiei greco-catolice de Maramureș, sunt pregatite urmatoarele centre cu scopul de a primi persoane venite de Ucraina: Surorile CMD continua cu primirea mamelor cu copii care ajung la granița – 72 locuri Surorile Benedictine de Caritate din Sighet – 50 locuri Ordinul Fraților Minori…

- Alti 22 de refugiati din Ucraina au fost cazati la Piatra-Neamt, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost preluati de autoritati din Vama Siret. Prefectul Adrian-Vasile Nita a declarat ca este vorba de 15 adulti si 7 copii care au fost cazati la casutele din Strandul Municipal Piatra-Neamt.…

- Primii refugiati din Ucraina au fost cazati, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Piatra-Neamt, fiind vorba de 46 de adulti si 36 de copii, potrivit informatiilor furnizate de prefectul Adrian-Vasile Nita. Acestia au fost condusi de autoritati la internatele Colegiului Tehnic ‘Gheorghe…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…