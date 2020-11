Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de sanctiuni in valoare de 17.500 de lei au fost aplicate in urma cu o zi in Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, precizeaza luni Institutia Prefectului. Cele 270 de sanctiuni contraventionale au fost date in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de…

- Politistii au aplicat, marti, peste 300 de amenzi de aproape 16.800 de lei in judetul Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului, relateaza Agerpres. Cele 306 de sanctiuni contraventionale de 16.750 de lei au fost date de politistii…

- Politistii din Ilfov au aplicat, duminica, amenzi de 19.000 de lei pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat al Prefecturii transmis, luni, AGERPRES."Politistii IPJ Ilfov si politistii locali au aplicat 258 de sanctiuni contraventionale in temeiul Legii nr.…

- Ieri, 5 noiembrie 2020, in municipiul Aiud a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii noului corona-virus. Polițiștii au legitimat 105 persoane și au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, conform Legii 55/2020,…

- Amenzi in valoare de 25.000 de lei au fost aplicate, vineri, in Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov transmis sambata. Astfel, conform sursei citate, politistii din IPJ Ilfov, alaturi de cei locali, au aplicat 212 sanctiuni…

- Politistii din Dambovita si Bacau au aplicat amenzi de peste 40.000 de lei pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara. "Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se aflau mai multe persoane ce participau la o petrecere, pe raza localitatii Petresti, judetul Dambovita, la…

- Ieri, 24 octombrie 2020, in Blaj a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii corona-virusului. Polițiștii au legitimat 183 de persoane, au verificat 31 de societați comerciale si aplicat 16 sancțiuni conform Legii…

- Ieri, 23 octombrie 2020, in Alba Iulia a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 88 de societați comerciale, 147 de mijloace de transport in comun, au fost legitimate 425 de persoane…