Duminica seara, Compania de Apa Arieș a transmis printr-un comunicat de presa ca, din cauza condițiilor meteo excepționale care au determinat creșterea debitului raului Arieș, au fost afectate o parte din puțurile de alimentare cu apa potabila din zona Mihai Viteazu. In aceste condiții, turdenii erau sfatuiți sa foloseasca apa de la robinet doar in [...] Articolul Prefectura Cluj: NU beți apa de la robinet! CAA are in continuare probleme din cauza inundațiilor