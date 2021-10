Prefectura București: Nu se impun noi reguli de protecție anti-Covid Prefectura București a anunțat ca in Capitala nu vor fi instituite noi reguli de protecție anti-Covid 19. Potrivit prefectului Alexandra Georgiana Vacaru, workshop-urile vor putea fi organizate cu mai multe persoane, iar salile de jocuri de noroc vor avea voie sa inchida la miezul nopții. De asemenea, angajatorii, la stat sau la privat, vor fi obligați sa organizeze programul de lucru al angajaților astfel incat aceștia sa plece acasa pe rand, la diferența de o ora. In completare STB va pune mai multe mașini pe trasee, a anunțat prefectul Capitalei. Totodata, in urmatoarea perioada Poliția și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

