Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…

- La Prefectura Brașov a avut loc o ședința in care au fost stabilite foarte clar masurile pe care autoritațile locale le vor lua pentru prevenirea apariției coronavirus in județul nostru. Autoritațile fac apel la brașoveni sa fie responsabili și sa declare pe propria raspundere daca au calatorit in zonele…

- Un numar de 43 de persoane sunt izolate la domiciliu in momentul de fața, ca masura de prevenire din partea autoritaților sanitare. Majoritatea sunt persoane venite recent din Italia, dar nu din zone in care este semnalat coronavirusul. „Avand in vedere datele primite de la serviciile vamale (aeriene…

- Pentru buna informare si pentru a linisti populatia cu privire la noul coronavirus (COVID-19), Institutia Prefectului- judetul Maramures anunta ca, la aceasta ora, in județul Maramureș sunt 82 de persoane in izolare la domiciliu. Acestea sunt monitorizate permanent de personal medical. In Maramures…

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…

- In județul Brașov in acest moment sunt focare de hepatita A in Teliu, Garcini, Prejmer și Viscri, potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica. Focarul existent, in 2019, in Zizin a fost declarat inchis, potrivit medicului epidemiolog Raluca Pintea. In Garcini au fost confirmate 14 cazuri,…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Maramureș, Rares Pop, a declarat ca barbatul a fost monitorizat si investigat din punct de vedere al evolutiei clinice si este in prezent sanatos. Oficialul a spus ca barbatul nu prezinta niciun semn clinic care ar putea ridica un semn de suspiciune, de posibilitate…