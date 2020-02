Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va emite o ordonanta de urgenta pentru a rezolva problemele generate de OUG 51 dupa decizia CCR de a declara neconstitutionala legea pe care Guvernul si-a asumat raspunderea, privind transportul de persoane, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "In privinta Ordonantei 51 (...) eu nu stau…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Iași, ca ordinul de execuție a lucrarilor pentru Autostrada Unirii, Targu Mureș-Iași-Ungheni, ar putea fi emis in doi ani. Orban admite ca exista și o problema: in primul rand, proiectul trebuie prins in bugetul UE și abia apoi se va ști daca este un…

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021,…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra modificarii OUG 114/2018. "Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, domeniul financiar-bancar, domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde…

- Premierul Ludovic Orban considera ca prin intentia de a ataca la Curtea Constitutionala doua dintre proiectele pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea PSD arata ca "a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor rosii". "Prin asta PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…