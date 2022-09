Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura si Consiliul Judetean Suceava vor inainta catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației un proiect de hotarare de guvern privind alocarea sumei de 22,16 milioane lei (4,4 milioane de euro) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in vederea refacerii ...

- Fondul de rezerva al municipiului Chișinau a fost suplinit cu 20 milioane lei, in vederea acoperirii cheltuielilor pentru inlaturarea intemperiei din seara zilei de 9 august. O decizie in acest sens a fost aprobata cu voturile a 48 consilieri municipali in cadrul ședinței extraordinare a CMC. Primarul…

- Guvernul va aloca Agenției „Moldsilva” 64,2 milioane lei, din Fondul de Rezerva, in scopul neadmiterii majorarii prețurilor la lemnul de foc, realizat catre populație pentru sezonul rece. O Dispoziție in acest sens a fost aprobata in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidate de…

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Ana Maria Popescu considera ca decizia Guvernului de a-l premia cu un milion de lei pe David Popovici, dupa ce a reușit sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație, a creat un precedent. Fosta spadasina așteapta sa vada daca și alți sportivi vor fi recompensați la fel pentru performanțe similare,…

- Bugetul Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat cu 95 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea a refugiatilor proveniti din Ucraina, printr-o hotarare aprobata, joi, de Guvern, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului, fondurile aprobate prin hotarare…

- David Popovici a devenit dublu campion mondial la Campionatele Mondiale de Natație la varsta de doar 17 ani. Pentru performanțele lui, tanarul va fi recompensat cu un milion de lei din partea statului roman, iar banii vor fi dați din fondul de rezerva al Guvernului. Anunțul a fost facut de catre premierul…

- Guvernul va aloca din Fondul de Rezerva un milion de lei pentru David Popovici. Decizia a fost anuntata de premierul Nicolae Ciuca. Guvernul a decis sa aloce un milion de lei dublului campion mondial David Popovici, dupa exceptionale sale rezultate de la Budapesta. David Popovici a devenit primul inotator…