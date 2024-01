Prefectul Constantei, recurs privind legalitatea programului Bebe Trusou“ adoptat de Consiliul Local Municipal

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a respins astazi, 16 ianuarie 2024, ca nefondat apelul declarat de Municipiul Constanta prin Primar in procesul intentat fostului consilier local George Andrei Popescu. Asa cum aratam in editiile anterioare, la mijloc sunt costurile unor deplasari pe care municipalitatea i le…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj catre constanteni la finalul anului 2023. "Ca perfect pot spune ca 2023 a fost anul intoarcerii depline la normalitate. O normalitate muncita O normalitate cu peste 400 de activitati de control coordonate…

- Tribunalul Constanta a fixat un nou termen in dosarul privind falimentul Fundatiei Fantasio, entitate fondata in 2005 de Consiliul Judetean Constanta si de Consiliul Local Constanta. Potrivit portalului instantelor de judecata, cauza a fost amanata pentru data de 9 aprilie 2024, pentru continuarea procedurii.…

- Comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a depus cerere de finantare aferenta proiectului "Sistem fotovoltaic pentru consum propriu de energie, comuna Mihail Kogalniceanu, Judetul Constanta", in vederea obtinerii finantarii in cadrul apelului de proiecte privind Sprijinirea investitiilor in noi…

- Astazi, 05 decembrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta CJSU , in vederea votarii hotararii nr. 58.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Constanta, aceasta prevede delegarea atributiilor necesare catre Institutia Prefectului…

- Liberalul Florin Gavrila il va inlocui pe Costin Avatavului in Consiliul Local Constanta.Va reamintim, Costin Avatavului a demisionat din CLM dupa ce a fost numit director adjunct al CNAPMC. Gavrila a mai avut un mandat partial de consilier si in cadrul CLM din perioada 2016 2020 dar a fost si consilier…

- Consiliul Local Municipal va aproba in sedinta lunii noiembrie 21 de proiecte prin care se majoreaza impozitului pe cladiri ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita cu procente cuprinse intre 300 500 Sunt vizate imobilele care apartin unor persoane fizice sau juridice situate atat…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au fixat un nou termen in dosarul 435 118 2023 privind insolventa Fundatiei pentru Promovarea Sportului Constantean Conform portalului instantelor de judecata, noul termen a fost stabilit pentru data de 20 mai 2024.Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolventa…