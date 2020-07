Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela (s), alaturi de Prefectul Constanței, George Niculescu (sursa foto: Facebook) Prefectul Constanței, George Niculescu, a intrat in izolare, luni, dupa ce un angajat al cancelariei sale a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Femeia este asimptomatica. Informația a fost…

- Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean este pozitiv la noul coronavirus. De asemenea, au fost testati pozitiv si sotia sa si copilul de 9 luni. Toti trei s-au internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

- Dupa ce a trecut printr-o pațanie foarte neplacuta cu fetița ei, Carmen Simionescu poate rasufla ușurata. Fiica lui Adrian Minune și-a testat toata familia pentru COVID-19, insa acest lucru s-a lasat cu destul de multe nemulțumiri in randul prietenilor virtuali.