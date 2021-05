Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a solicitat fermitate maxima in combaterea taierilor ilegale de arbori. In cadrul ședinței Colegiului Prefectural, Iulian Cimpoeșu a subliniat ca taierile ilegale de arbori și furtul din paduri se numara printre subiectele cele mai sensibile și mai fierbinți din județul Suceava. Iulian Cimpoeșu a cerut instituțiilor implicate in prevenirea și […] The post Prefectul Cimpoeșu cere fermitate maxima in combaterea taierilor ilegale din paduri first appeared on Suceava News Online .