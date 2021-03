Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca in București s-a ajuns la o rata de 6.22 la mia de locuitori, prag de la care se ia in calcul carantinarea orașului. Stoica a precizat ca așteapta propunerile din partea CBMSU și ulterior vor fi luate deciziile. Citește și: Mihai Margineanu:…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare.

- (UPDATE, 19 martie) Municipiul Iași a depașit pragul de intrare in scenariul roșu, cu 3,12 cazuri/ 1000 de locuitori, media ultimelor 14 zile. Scenariul roșu presupune inchiderea tuturor spațiilor publice precum restaurante, cafenele si sali de spectacole. O decizie va fi luata intr-o ședința a Comitetului…

- Județul Brașov a depașit incidența de 3 cazuri la mia de locuitori și va intra in scenariul roșu, dupa o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Potrivit datelor oferite de DSP Brașov, la momentul actual, sunt 1.976 persoane infectate cu Covid-19. In ceea ce privește orașul Brașov,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Dolj a anunțat ca a emis o hotarare care impune mai multe restricții, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Exista localitați unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile a fost mai mare de 3 la mia de locuitori. Aceste…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a transmis, miercuri, pe Facebook ca trecerea Bucureștiului din scenariu roșu in cel galben se datoreaza „efortului depus de cetațeni” in ultimele zile. Miercuri in Capitala rata de infectare a scazut sub pragul de 3 la mia de locuitori. De asemenea, și numarul…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…