- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se reunește astazi pentru a discuta despre o posibila introducere a obligativitatii purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 sau 100 de metri in jurul scolilor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca este o masura necesara pentru…

- Prefecții USR PLUS nu demisioneaza și iși continua activitatea „in mod normal”, a spus prefectul Capitalei, Alin Stoica. El a adaugat ca nu au fost discuții privind eventuala sa inlocuire.

- Criza gunoiului ar trebui sa se incheie, dupa acordul semnat vineri, 27 august, intre Primaria Sectorului 1 si compania Romprest privind asigurarea serviciilor de salubritate. „Suma pe care ne-am angajat sa o platim este de 49.000.000 lei pentru cinci luni”, a transmis primarul Sectorului 1, Clotilde…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca trebuie pus accentul pe vaccinarea personalului sanitar, pentru a nu fi afectat de urmatorul val al pandemiei de COVID. El propune o campanie de informare, avertizand ca incidenta cazurilor noi de coronavirus s-a triplat in ultimele doua saptamani…

- "Aveam asteptari mult mai mari si din punctul de vedere al modului in care se fac lucrurile si din punctul de vedere al vitezei cu care sa se intample lucrurile. (...) Impresia mea este ca dumnealui doreste sa mergem in aceeasi directie, poate ca avem metode diferite. (...) As putea spune ca sunt un…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca pana in momentul in care o instanța va decide altceva, starea de alerta va ramane in vigoare in Sectorul 1. Starea de alerta ar putea fi ridicata abia in momentul in care se va gasi o soluție alternativa. ”Atunci instanța va decide, cu siguranța.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta , pana la finalul zilei. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul...

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este presedintele filialei USR PLUS Sector 6, primarul Clotilde Armand al filialei Sector 1, iar Iustinian Rosca al filialei Sector 5, in urma alegerilor interne din cadrul formatiunii, scrie Agerpres.ro. Conform unei precizari transmise de biroul de presa…