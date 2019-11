Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei va sustine, in Parlament, acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea recursului compensatoriu in forma actuala.



"In plan juridic, in Parlament vom sustine acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea acestui tip de recurs compensatoriu si inlocuirea cu un sistem care sa permita beneficiul unei astfel de masuri in conditiile de control asupra aplicarii legii si in conditiile in care nu punem in pericol siguranta publica", a spus Predoiu, intr-o conferinta de presa la sediul MJ.

…