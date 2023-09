Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne i-a raspuns lui Ciolacu, intr-un interviu acordat pentru DCNews, ca nu abandoneaza o lupta, ba, uneori, le mai și caștiga, cu referire la mențiunea premierului care a declarat ca nu este ”de acord cu ideea ca statul a pierdut batalia cu drogurile la categoria adulti”. ”A plecat…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat marți, intr-o postare pe facebook, ca masurile de combatere a consumului de droguri, anunțate luni de ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Catalin Predoiu. Ciolacu dorește ca Poliția sa lupte mult mai eficient cu dealerii de droguri, cu toate efectivele disponibile…

- Polițiștii au incalcat, in mod repetat, legile in vigoare, procedurile și regulamentele in cazul tanarului Vlad Pascu care, drogat la volan, a comis tragicul accident de la 2 Mai, in care doi studenți au fost uciși și trei au ajuns la spital. Acestea sunt concluziile verificarilor facute la Poliția…

- Ministrul Afacerilor Interne i-a criticat pe polițiști pentru ”scaderea – in unele inspectorate și de catre unii polițiști – exigenței și deontologiei profesionale” și cere o revitalizare a structurilor. Catalin Predoiu, aflat in vizita la Inspectoratele de Poliție Alba și Arad, a cerut oamenilor legii…

- Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, la atacul rusesc cu drone din portul ucrainean Ismail, aflat la 15 kilometri de Tulcea. Președintele Romaniei spune ca atacul rușilor reprezinta „crima de razboi” și „afecteaza capacitatea Ucrainei de a transfera produse alimentare catre cei care au nevoie de ele…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, scrie Agerpres. Putin este invitat la summit,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a dat detalii despre descinderile facute la nivel național in azilele de batrani și in centrele pentru copii sau persoane cu dizabilitați. Mai multe dosare penale au fost deschise ca urmarii neregulilor gasite: „Controalele au fost efectuate in baza dispoziției…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a facut noi declarații de simpatie fața de Vladimir Putin, intr-un interviu acordat ziarului german Bild, preluat de presa maghiara. Orban spune ca Putin nu este criminal de razboi, ca este un lider „popular” și ca Ucraina nu mai este o țara suverana. Hungarian…