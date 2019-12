Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a reacționat dupa sentința din Cazul Țandarei, in care 25 de inculpați au fost achitați dupa ani buni de judecare a procesului in care erau inculpați pentru ca au dus aproape 200 de copii la cerșit in Marea Britanie. Faptele lor s-au prescris, așa ca justiția…

- „Achitat inculpat. Respinge cererea de repunere pe rol formulata de d-na avocat (...), in calitate de aparator ales al inculpatilor. Respinge cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpati prin aparatori la termenul de judecata din data de 10 decembrie 2019", se arata in sentinta…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut o intalnire cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in cadrul discuțiilor fiind abordat subiectul transferului de expertiza britanica privind recuperarea produselor infractiunilor si a cadrului legal privind aceasta politica penala, conform MJ, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, la cererea acestuia pentru a discuta despre cooperarea judiciara internationala si despre statutul cetatenilor romani rezidenti in Marea Britanie si al celor britanici rezidenti in Romania. Tema a fost abordata…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut o intalnire cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in cadrul discuțiilor fiind abordat subiectul transferului de expertiza britanica privind recuperarea produselor infractiunilor si a cadrului legal privind aceasta politica penala, conform MJ, potrivit…

- Judecatorii din Prahova spulbera, rand pe rand, dosarele deschise de gasca de penali de la DNA Ploiesti, Mircea Negulescu "Portocala", Lucian Onea, Giluela Deaconu, Alfred Savu etc. Ultima infrangere suferita de "Portocala" s-a produs astazi, odata cu achitarea lui Andrei Volosevici in dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a transmis Ministerului Justitiei ca, in majoritate, magistratii de la aceasta instanta nu sunt de acord cu desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), insa doresc modificarea legii privind aceasta structura. Ministrul…

- Judecatorii instantei supreme au decis sa sesizeze CCR cu privire la o excepție de neconstitutionalitate care vizeaza atribuțiile Secției Speciale in cazul procurorului Mihaiela Iorga Moraru, in dosarul in care aceasta este judecata pentru fals intelectual și favorizarea faptuitorului, conform Mediafax.Citește…