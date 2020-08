Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor din Tampa, in Florida, minorul a pledat nevinovat la un tribunal din acest stat, intr-o scruta audiere organizata prin teleconferinta, potrivit ziarului Tampa Bay. Baiatul a fost arestat vineri impreuna cu alti doi tineri, in varsta de 19 si 22 de ani, dintre care unul locuieste in Regatul…

- Intr-un interviu recent, co-fondatorul miliardar Microsoft, Bill Gates, a descris majoritatea noilor teste de coronavirus care se intampla in Statele Unite chiar acum drept „risipa totala”, deoarece dureaza prea mult timp pentru ca oamenii sa primeasca rezultatele lor. Bill Gates, reacție șocanta in…

- Bill Gates a vorbit despre teoriile conspiratiei care il vizeaza si despre faptul ca ar vrea sa descopere un vaccin impotriva COVID-19 pentru a implanta cipuri in corpul oamenilor si a-i putea urmari, scrie CNews, conform Mediafax.Intrebat despre teoriile care circula in mediul online, Bill…

- Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii și fondatorul Microsoft, a facut o serie de declarații legate de apariția vaccinului impotriva COVID-19 și despre teoriile conspirației care il vizeaza.

- Unele companii, in principal din domeniile farmaceutic, al tehnologiei informationale si retailului, au prosperat in pofida crizei generate de pandemie, noteaza cotidianul Financial Times, prezentand topul 100 al firmelor performante.

- Bill Gates finanțeaza unul dintre proiectele prin care se urmarește dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, iar faptul ca a avertizat de mai mult timp despre posibilitatea izbucnirii unei pandemii la nivel global l-a plasat imediat in centrul teoriilor conpiratiei legate de Civd-19.…

- Adepții teoriei Conspirației privind coronavirusul l-au plasat pe Bill Gates in centrul situației actuale, ca vinovat. Miliardarul de 64 de ani a fost acuzat ca știa de pandemia cu care avea sa se confrunte omenirea! Cum a raspuns fondatorul Microsoft zvonurilor?

- Bill Gates a facut o noua lista de recomandari de titluri de carte pentru vara anului 2020. Cofondatorul companiei Microsoft si-a facut un obicei din promovarea titlurilor care il intereseaza, oferind periodic li...