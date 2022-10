Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a publicat, luni, pe site-ul oficial, o serie de precizari in contextul depistarii pozitive a jucatoarei de tenis Simona Halep, printre care faptul ca „Roxadustat este substanta nespecifica” si ca daca se dovedeste incalcarea intentionata a Listei Interzise perioada…

- Roxadustat, medicamentul depistat in corpul Simonei Halep, se incadreaza in Lista Interzisa, avand „agenti activatori ai factorilor care induc hipoxia”, iar utilizarea sa este presupus intentionata, „cu exceptia cazului in care sportivul sau alta persoana poate stabili ca nu a fost intentionat”, a transmis…

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a publicat, luni, pe site-ul oficial, o serie de precizari in contextul depistarii pozitive a jucatoarei de tenis Simona Halep, printre care faptul ca "Roxadustat este substanta nespecifica" si ca daca se dovedeste incalcarea intentionata a Listei Interzise perioada…

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a publicat, luni, pe site-ul oficial, o serie de precizari in contextul depistarii pozitive a jucatoarei de tenis Simona Halep, printre care faptul ca "Roxadustat este substanta nespecifica" si ca daca se dovedeste incalcarea

- Virginia Ruzici, fost manager al Simonei Halep, a postat un mesaj de susținere pentru fosta sa protejata, depistata pozitiv la US Open. CONTEXT: Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a…

- Ion Alexie, medic roman stabilit in SUA, a explicat vineri la Digi24, ca roxadustatul, substanța interzisa cu care Simona Halep a fost depistata la un test antidoping efectuat la US Open, se gasește intr-un medicament administrat pe cale orala pentru a crește numarul de globule roșii, hematiile, fiind…

- Simona Halep a fost suspendata de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, o substanța interzisa in lumea sportului. Halep a picat testul antidoping la US Open.Simona Halep a fost depistata pozitiv la un control antidoping facut la US Open cu…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca este posibil ca medicul Simonei Halep sa ii fi administrat un medicament interzis care sa o ajute in perioada in care a fost accidentata, dar a subliniat ca singura care poate da informatii este ea.