Va ploua in toata țara, iar la munte va ninge și se va depune un strat de zapada consistent, reiese dintr-o informare meteo emisa miercuri, In intervalul miercuri ora 10.00 – vineri ora 10.00, vor fi precipitații in toate regiunile și se vor acumula cantitați de apa in general de 10…15 l/mp. In zona Carpaților

Stiri pe aceeasi tema

